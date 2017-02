ZÜRICH (Dow Jones)--Noch etwas aufwärts ist es am Züricher Gesamtmarkt am Mittwoch gegangen. Trotz des jüngsten Höhenlaufs reichte es für ein weiteres Tagesplus, befeuert auch von der Wall Street, die auf neue Rekordhöhen stieg. Teilnehmer schildern die Stimmung als nach wie vor freundlich. Mit den höheren Kursen benötige der Markt aber neue Impulse für einen weiteren Anstieg. Die politischen Sorgen wegen der Präsidentschaftswahlen in Frankreich haben sich unterdessen etwas abgeschwächt. Der Mitte-Kandidat Francois Bayrou verzichtet auf eine Kandidatur und stärkt somit Emmanuel Macron, der ebenfalls der Mitte zugerechnet wird. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 8.586 Punkte und erklomm damit ein neues Zwölfmonatshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 50,68 (zuvor: 41,25) Millionen Aktien.

Für die ABB-Aktie ging es 0,5 Prozent nach unten. Ein Fall von Veruntreuung bei der Tochtergesellschaft in Südkorea belastet den Technologiekonzern ABB finanziell. Der Treasurer der dortigen Tochter soll Unterlagen gefälscht sowie mit Dritten zusammengearbeitet zu haben, um Unternehmensgelder zu veruntreuen, teilte das Schweizer Unternehmen mit. Der Konzern erwartet wegen der Vorfälle nach derzeitiger Schätzung eine Belastung vor Steuern des Ergebnisses 2016 von etwa 100 Millionen US-Dollar.

Die Bankenwerte tendierten im Minus. Teilnehmer verweisen darauf, dass die Renditen aktuell wieder etwas nachgeben. Fallende Zinssätze sind für das Geschäft der Banken von Nachteil. Überdies wirkten noch die schwachen HSBC-Zahlen vom Vortag nach. UBS fielen um 1,8 Prozent, Credit Suisse um 0,8 Prozent.

Eine Stütze für den Markt war dagegen die schwergewichtete Nestle-Aktie, die nach der unterdurchschnittlichen Entwicklung am Dienstag etwas Boden zurückgewann. Auch auf Jahressicht blieb die Aktie wegen enttäuschender Zahlen hinter dem Gesamtmarkt zurück. Am Mittwoch ging es 1,2 Prozent nach oben.

