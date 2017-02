Tagesgewinner war am Mittwoch FACC mit 3,97% auf 7,04 (307% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,00%) vor Amag mit 3,40% auf 40,50 (376% Vol.; 1W 8,27%) und S Immo mit 2,90% auf 11,54 (122% Vol.; 1W -0,13%). Die Tagesverlierer: Flughafen Wien mit -1,15% auf 25,75 (78% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,66%), Semperit mit -1,03% auf 28,80 (69% Vol.; 1W -0,66%), AMS mit -0,75% auf 46,50 (139% Vol.; 1W 5,08%)Die höchsten Tagesumsätze hatten AMS (93,82 Mio.), bet-at-home.com (4,43) und FACC (2,31). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Amag (376%), Kapsch TrafficCom (336%) und C.A.T. Oil (312%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AMS mit 40,91%, die beste ytd ist AMS mit 60,9%. Am schwächsten...

