ARMONK (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern International Business Machines (IBM) Corp. will seine künstliche Intelligenz (KI) Watson nun dazu nutzen, eventuelle Krankheiten an Veränderungen der Netzhaut zu erkennen. So hat man sich darauf fokussiert, tägliche Prozesse der Ärzte zu vereinfachen...

Den vollständigen Artikel lesen ...