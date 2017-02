ADVA Optical Networking SE / ADVA Optical Networking SE: Hinweisbekanntmachung gemäß §§37 v-x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Hiermit gibt die ADVA Optical Networking SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresabschluss/Jahresfinanzbericht

Berichtszeitraum:

Vom: 01.01.2016

Bis: 31.12.2016

Erscheinungstermin: 23.02.2017

Web-Adresse: http://www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com)





