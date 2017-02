Panasonic Corporation (Panasonic) nahm an der Veranstaltung "One Year to Go" sowie den Probeveranstaltungen für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang (Korea) teil, die am 9. Februar 2018 begannen.

Die Veranstaltung "One Year to Go" fand am 9. Februar 2017 (Organisator war das Organisationskommittee der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang) in der Eishockeyarena im Olympiapark(1*) in Gangneung, Gyo-dong statt. Panasonic Korea stellte in Korea vertriebene "LUMIX"-Digitalkameras aus und richtete einen Stand für Erinnerungsfotos ein. Darüber hinaus gab es einen Mini-Curling-Wettbewerb, der die Veranstaltung auflockerte. Insgesamt kamen 8400 Besucher zu der Veranstaltung, an der sieben Sponsoren zugegen waren.

Panasonic war auch auf den Probeveranstaltungen für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang dabei. Diese wurden vom 14. bis 16. Februar 2017 von den internationalen Sportverbänden am Austragungsort der Skisprungwettbewerbe(*2) in Pyeongchang, Gyo-dong ausgerichtet. Hierbei wurde auch die Funktionstauglichkeit der Ausstattung überpüft, wie zum Beispiel der LED-Großbildwand-Systeme und der großen Lautsprecher, die vor Ort aufgebaut wurden, damit Panasonic mit seiner AV-Ausstattung und seinen Systemlösungen auf die Durchführung der Spiele bestens vorbereitet ist.

Seit mehr als 25 Jahren gehört Panasonic zu den drei größten(+3) Sponsoren der Olympischen Spiele. Auch bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang wird Panasonic als Förderer mit einer Vielzahl von Produkten und Lösungen vertreten sein. Das Unternehmen stellt unter anderem LED-Großbildwand-Systeme und Überwachungskameras. Außerdem wird Panasonic auch künftig dafür sorgen, dass die Spannung und Leidenschaft des weltweit größten Sportfestivals überall auf der Welt erlebbar wird und die Olympische Bewegung fördern und als einer der Hauptsponsoren die Durchführung der Olympischen Spiele mit Spitzentechnologie, Produkten und Lösungen unterstützen.

*1 Zurzeit im Bau, Stand Februar 2017

*2 Alpensia Skisprung-Zentrum

*3 Der Olympia Partner, die höchste Ebene der olympischen Sponsorenriege

