Von Nina Trentmann

LONDON (Dow Jones)--Bayer sieht den Eigenkapitalanteil bei der geplanten Übernahme von Monsanto weiter bei 19 Milliarden US-Dollar und will vor der Ausgabe von Bonds das Kapital erhöhen. Bayer-Finanzvorstand Johannes Dietsch sagte, dass der Konzern zunächst die Kapitalerhöhung plane, bevor man dann an die Bondmärkte gehe. Sollte sich der Konzern für eine sehr große Kapitalerhöhung entscheiden, so Dietsch zu Analysten, würde Bayer zunächst warten, um mehr Klarheit hinsichtlich der Genehmigungen für den Deal zu erhalten.

Bayer hatte vergangenes Jahr angekündigt, den Eigenkapitalanteil von insgesamt rund 19 Milliarden Dollar voraussichtlich durch eine Bezugsrechtskapitalerhöhung und Pflichtwandelanleihen zu finanzieren.

Am Mittwoch hatte der DAX-Konzern bei Vorlage der Geschäftszahlen 2016 bereits mitgeteilt, dass die Übernahme für insgesamt 66 Milliarden US-Dollar auf gutem Weg sei. Bei etwa zwei Dritteln der rund 30 Behörden seien die Genehmigungen bereits beantragt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2017 13:55 ET (18:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.