Laut Medienbericht wird der Kauf von Opel bis Anfang März über die Bühne gebracht. Bei der Bundesregierung zeigt man sich zufrieden mit den Zusagen von PSA. Der Autobauer könnte durch die Übernahme Milliarden einsparen.

Die Peugeot-Mutter PSA peilt Insidern zufolge durch die anvisierte Opel-Übernahme jährliche Einsparungen in Höhe von 1,5 bis zwei Milliarden Euro an. Die Synergien würden sich im Wesentlichen durch Zusammenführungen in den Bereichen Einkauf und Entwicklung ergeben, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Die Bundesregierung zeigte sich zufrieden mit den PSA-Garantien für Opel. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) soll der Kauf noch in der ersten Märzwoche vollzogen und verkündet werden.

