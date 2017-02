Überraschend trennt sich Kinnevik von der Hälfte seiner Rocket-Internet-Aktien. Die Schweden nehmen dabei einen zweistelligen Preisnachlass hin. Zwist zwischen dem Großaktionär und dem Berliner Investor ist nicht neu.

Der schwedische Rocket-Internet-Großaktionär Kinnevik will sich schnell von der Hälfte seiner Beteiligung an dem Berliner Start-up-Investor trennen. Die Investmentbank Bank of America Merrill Lynch will noch am Mittwochabend neue Eigentümer für 10,9 Millionen Rocket-Internet-Aktien finden, die Kinnevik überraschend zum Verkauf gestellt hat. Der schwedische Finanzinvestor, der mit der Holding von Internet-Investor Oliver Samwer auch bei vielen operativen Beteiligungen gemeinsame Sache gemacht hatte, ist mit 13,2 Prozent bisher zweitgrößter Aktionär von Rocket Internet. Zwischen den beiden Unternehmen kriselt es aber Insidern zufolge schon länger. ...

