Marburg (pta041/22.02.2017/20:20) - * Positives Geschäftsjahr 2016 ermöglicht

Dividendenzahlung

* Dividendenrendite von rund 1,3%



Vorstand und der Aufsichtsrat der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) planen der

diesjährigen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe

von EUR 0,01 je Stückaktie vorzuschlagen. Die endgültige Entscheidung wird von

den Aktionären in der Hauptversammlung am 18. Mai 2017 getroffen.



Der 3U Konzern hat im Jahr 2016 wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und das

Geschäftsjahr mit einem Überschuss beendet. Es ist erklärte

Unternehmensstrategie die Aktionäre am Unternehmenserfolg durch

Dividendenausschüttungen angemessen zu beteiligen. Nach einigen Jahren ohne

Dividenden soll mit der kommenden Ausschüttung eine neue Phase kontinuierlicher

Dividendenzahlungen eingeleitet werden.



Eine Auszahlung von EUR 0,01 pro Stückaktie entspricht einer Dividendenrendite

von ca. 1,3% bezogen auf den aktuellen Aktienkurs. Die Dividende wird aus dem

steuerlichen Einlagenkonto im Sinne des §27 KStG ausgeschüttet.



Ausführliche Informationen zur Hauptversammlung am 18. Mai 2017 finden Sie ab

dem 7. April 2017 auf unserer Webseite unter

www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung



Aussender: 3U HOLDING AG

Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Alex

Tel.: +49 6421 999-1200

E-Mail: IR@3U.net

Website: www.3u.net



ISIN(s): DE0005167902 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Tradegate; Freiverkehr in Stuttgart,

Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf;

Freiverkehr in Berlin



