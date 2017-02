Trouble am Devisenmarkt: Der Dollar fällt in kurzer Zeit wie ein Stein zum mexikanischen Peso. Ein ungwöhnliches Bild seit Donald Trump US-Präsident ist. Auch der Euro gibt weiter nach und das unterstützt die exportstarken Dax-Werte und treibt den Leitindex in All-Time-High-Nähe. Alles darüber erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Christoph Zwermann von Zwermann Financial weshalb die Aktie des Pharma-Konzerns Stada jetzt einen Blick wert ist und welcher ungewöhnliche Rohstoff kurz vor einer Trendwende steht.