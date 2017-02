Ipanema Solution bietet Anwendungsleistungsschutz und WAN-Kosteneinsparungen für die über 500 Läden eines führenden britischen Mobilfunkeinzeilhändlers

InfoVista, der führende Anbieter von Lösungen für die Orchestrierung der Netzwerkleistung für eine besser vernetzte und kollaborative Welt, hat heute bekannt gegeben, dass EE, der größte Mobilnetzbetreiber im Vereinigten Königreich und der führende Mobilfunkfachhändler, Ipanema, die Application-Aware SD-WAN-Lösung von InfoVista, zum Schutz seiner unternehmenskritischen In-Store-Anwendungen ausgewählt hat.

EE, das zur BT Group gehört, wird die Ipanema-Lösung in all seinen 553 Länden im Rahmen des BT-eigenen Managed Service Connect Intelligence bereitstellen. Aufgrund der Fähigkeiten dieser Lösung kann EE bessere Einblicke dazu gewinnen, welche Anwendungen in seinem Netzwerk ausgeführt werden und kann die Leistung von Geschäftsanwendungen gegenüber nicht unternehmenskritischen Anwendungen priorisieren und gewährleisten.

Durch die einzigartige sitzungsspezifische Granularität von Ipanema zum Schutz der Anwendungsleistung und zur Maximierung der Bandbreiteneffizienz des Netzwerks kann EE auch mehrere Kommunikationsverbindungen in den einzelnen Läden auf eine einzige Verbindung reduzieren und so beträchtliche Kosteneinsparungen erzielen.

Unterstützende Zitate

"Durch den Einsatz von BTs Connect Intelligence-Dienst, der von InfoVista unterstützt wird, erhalten wir die benötigte Transparenz und Kontrolle, um all unsere geschäftskritischen Anwendungen in unseren Filialen im gesamten Ladennetz zu priorisieren," sagte Chris Williams, Director of IT Service Management bei EE. "Durch diese Bereitstellung sind wir in der Lage, mehrere WLAN-Verbindungen in einer einzigen zu konsolidieren, was die Kosten unseres Landennetzwerks beträchtlich reduziert, uns aber gleichzeitig eine umfassende Optimierung unserer Anwendungsleistung und die Bereitstellung des besten Kundenerlebnisses ermöglicht."

"Nach neuen Daten von EKN Research sagen sieben von zehn Einzelhändlern, dass Probleme mit der Netzwerkkapazität sie daran hindern, den Kunden im Laden ein gleichbleibend gutes Einkaufserlebnis zu bieten," sagte Sylvain Quartier, Senior Vice President, Product Strategy Enterprises, InfoVista. "Die Verbraucher von heute erwarten neue digitale Erlebnisse, wie WLAN-Zugang im Geschäft, Erhalt von standortbasierten durch Beacons ausgelösten Angeboten oder mobile Kassen. Mit Ipanema können Einzelhandelsunternehmen diese Erlebnisse effektiv zur Verfügung stellen, aber dabei gleichzeitig die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sowohl von alten als auch von neuen geschäftskritischen Anwendungen schützen, wie beispielsweise denjenigen, die Checkout-Prozesse unterstützen."

