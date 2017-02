KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu sinkenden AfD-Umfragewerten:

"Dass die AfD schrumpft, dürfte auch mit der schleichenden Wende in der Flüchtlingspolitik in Verbindung stehen. Die liberale Fassade der Willkommenskultur ist noch da. Im Vordergrund steht aber nicht mehr die Aufnahme, sondern die Abwehr. Mit anderen Worten: Die AfD verliert an Bedeutung, weil in Teilen ihre Politik gemacht wird. In dem Maße wiederum, in dem das Flüchtlingsthema an Bedeutung verliert, kann Martin Schulz das Vakuum mit dem Gerechtigkeitsthema füllen. Für eine Partei wie die AfD, die auf Ressentiments gegenüber Flüchtlingen baut, ist das gefährlich. Dieser politische Effekt dürfte gerade den rechten Flügel der Union animieren, mit dem eingeschlagenen Kurs fortzufahren."/zz/DP/stb

