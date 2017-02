FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bund darf sich erneut auf einen Milliardengewinn der Bundesbank freuen. Manches deutet darauf hin, dass die Überweisung aus Frankfurt für 2016 noch etwas höher ausfallen wird als für das Vorjahr. 2015 hatte die Notenbank rund 3,2 Milliarden Euro Überschuss erzielt, die Bilanz für das abgelaufene Jahr veröffentlicht die Bundesbank an diesem Donnerstag (11.00 Uhr). Zwar sprudeln die Zinserträge wegen des Zinstiefs nicht mehr so stark, die Bundesbank profitiert aber andererseits von Erträgen aus Wertpapierkäufen im Rahmen der gemeinsamen Geldpolitik für den Euroraum. Der Gewinn der Notenbank wird in voller Höhe an den Bund abgeführt. Das, was über 2,5 Milliarden Euro hinausgeht, will Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Schuldentilgung nutzen./ben/DP/stb

