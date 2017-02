Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS - Joe Kaeser hat Siemens zu einem der wertvollsten DAX-Konzerne umgebaut. Wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfuhr, soll Siemens zu einer Art Holding weiterentwickelt werden. Zwar sollen die einzelnen Geschäftsfelder freier agieren, eine Finanzholding sei aber nicht geplant, hieß es in den Kreisen. Die Kontrolle über den "Flottenverband", wie Kaeser die neue Struktur im Gespräch mit Analysten bezeichnet hat, soll demnach bei Siemens in München bleiben. Die Gesundheitstechnik, Healthineers, steht kurz vor dem Sprung aufs Parkett, das Windkraftgeschäft kommt durch die Fusion mit Gamesa an die Börse. Und gerade erst hat Kaeser den Börsengang eines "digitalen Industrieunternehmens" unter dem Siemens-Dach ins Gespräch gebracht. (Handelsblatt S. 1)

RWE - Seit der Gründung im Jahr 1898 sind der Energiekonzern und die Stadt Essen eng verbunden. Doch jetzt fällt bei RWE erneut die Dividende aus, was den kommunalen Aktionären Probleme beschert. Essen prüft bereits den Ausstieg. (Handelsblatt S. 16)

DEUTSCHE BÖRSE - Der Zusammenschluss mit der LSE wird für Carsten Kengeter zum Marathonlauf. Der Chef der Deutschen Börse spürt wachsenden Widerstand nicht nur aus London und Wiesbaden. Auch die EU-Kommission spielt mit neuen Auflagen. (Handelsblatt S. 30)

ALLIANZ - Manfred Knof, Chef von Allianz Deutschland, trägt rund ein Viertel zu Umsatz und Gewinn des Gesamtkonzerns bei. Im Interview erklärt er, warum Bankfilialen ein attraktives Ziel für die Versicherer sind. "So ist der Bank-Vertriebskanal für uns ein wichtiges Wachstumsfeld. Ohne schon genaue Zahlen nennen zu können - wir erwarten, dass dies für uns in den kommenden Jahren einer der wichtigsten Umsatztreiber sein wird." (Handelsblatt S. 28)

OPEL - Der geplante Kauf des deutschen Autoherstellers Opel durch den französischen Konkurrenten PSA Peugeot Citroën soll nach Informationen der FAZ noch in der ersten Märzwoche vollzogen und verkündet werden. Sowohl der Opel-Verkäufer General Motors, Opel selbst als auch der mögliche Käufer PSA wollen das Geschäft noch vor dem Internationalen Autosalon in Genf abschließen, heißt es. Die Automesse in der Schweiz beginnt für die Aussteller schon am 6. März. (FAZ S. 22)

RHEINMETALL - Die Staatsanwaltschaft Bremen hat Anklagen gegen fünf ehemalige Rüstungsmanager erhoben. Sie stehen im Verdacht, Amtsträger in Griechenland bestochen zu haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gegenüber der ARD-Sendung "Panorama" und der FAZ sollen fünf ehemalige Mitarbeiter von Rheinmetall Defense Electronics Geld an griechische Amtsträger gezahlt haben, um den Auftrag zur Lieferung des Flugabwehrsystems Asrad zu erhalten. (FAZ S. 4)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2017 00:23 ET (05:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.