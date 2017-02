FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.495 EUR

LB7 XFRA US5298981086 LIBBEY INC. DL-,01 0.112 EUR

ELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.324 EUR

DJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.060 EUR

KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.081 EUR

JNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.762 EUR

6HR XFRA US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBI 0.014 EUR

FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.476 EUR

EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.071 EUR

DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.419 EUR

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.514 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.314 EUR

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.148 EUR

CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.057 EUR

WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.057 EUR

XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.152 EUR

CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.171 EUR

BWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.157 EUR

BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.114 EUR

33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.110 EUR

ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.152 EUR

ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.352 EUR

DLSF XFRA TH0528010Z18 DELTA EL.TH.PCL-FGN- BA 1 0.082 EUR

NVAW XFRA TH0528010R18 DELTA EL.TH. -NVDR- BA 1 0.082 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.486 EUR

LAW XFRA JP3982100004 LAWSON INC. 1.053 EUR

MJJ XFRA JP3869920003 MANI INC. 0.143 EUR

BDK XFRA JP3835600002 BEST DENKI 0.008 EUR

FYM XFRA JP3802600001 FAMILYMART UNY HLDGS CO. 0.472 EUR

FR7 XFRA JP3802300008 FAST RETAILING CO. YN 50 1.475 EUR

HPX XFRA JP3784600003 HISAMITSU PHARMA. 0.341 EUR

TOH XFRA JP3598600009 TOHO CO. LTD 0.274 EUR

TKM XFRA JP3456000003 TAKASHIMAYA 0.051 EUR

S6M XFRA JP3422950000 SEVEN + I HLDGS CO. LTD 0.379 EUR

UGI XFRA JP3397060009 SUGI HOLDINGS CO. LTD. 0.211 EUR