Die Anleger treiben den Leitindex in ihre Trump-Rally und halten auch am Donnerstag vor dem Start des Präsenzhandels durch. Fast zwei Jahre ist es her, dass der Dax so hoch stand. Was heute ansteht.

Die Dax-Anleger schnuppern weiter Höhenluft. Mit dem Sprung über die 12.000-Punkte-Marke stieß der Leitindex vor in Höhen, die er seit knapp zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte. Am Mittwoch reichte ein kleines Plus für den Meilenstein, den das wichtigste deutsche Marktbarometer zuletzt im April 2015 passierte.

Seinen Gipfel fand der Aktienindex bei 12.031 Zählern. Am Ende konnte er die Marke nicht halten. Der Dax ging mit 11.998 Punkten 0,3 Prozent fester aus dem Handel. Vorbörslich hält der Dax am Donnerstag dieses Niveau und pendelt um die Marke von 12.000 Punkten.

Die US-Börsen haben nach der Rekordjagd der vergangenen Tage am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Die wichtigsten Indizes beendeten den Handel uneinheitlich. Auch die Veröffentlichung der Mitschriften der jüngsten Fed-Zinssitzung sorgte kaum für Impulse.

In den Protokollen hieß es, eine geldpolitische Straffung könne nach Ansicht vieler Währungshüter "recht bald angebracht" sein. Ein Schritt nach oben im März sei eine Option, die auf dem Tisch liege, betonte zudem Direktoriumsmitglied Jerome ...

