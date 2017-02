Das Wertpapier des Autozulieferers Continental steckt noch an einem markanten Horizontalwiderstand bei 195,30 Euro fest, könnte aber mit einem baldigen Ausbruch darüber dynamisches Kurspotential freisetzen und bietet kurzfristig daher hervorragende Long-Chancen.

Bis Dezember 2016 hinein befand sich die Aktie des Autozulieferers Continental in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel von seinen Hochs aus 2015 bei 234,25 Euro auf ein Verlaufstief von 158,20 Euro und somit in den markante Unterstützungsbereich aus 2014 zurück. Erst an dieser Stelle etablierten Markteilnehmer eine inverse SKS-Formation, die regelkonform im Dezember letzten Jahres aufgelöst worden ist und auf ein Verlaufshoch von zunächst 195,30 Euro aufwärts geführt hat. Dabei gelang es Marktteilnehmern zugleich den mittelfristigen Abwärtstrend zu knacken, jedoch folgte anschließend eine mehrwöchige Konsolidierungsbewegung, innerhalb derer die Aktie einmal mehr an die obere Hürde heran gelaufen ist und sich nun ...

