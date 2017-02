Das Unternehmen aus dem schweizerischen Muttenz ist 1995 aus dem Spin-off der Chemiesparte von Sandoz entstanden und ist seitdem als eigenständiges Unternehmen separat an der Börse notiert. Der Spezialchemiekonzern konnte im vergangenen Jahr Umsatz, Ergebnisund Cashflow ein weiteres Mal steigern. Der Erlös lag mit 5,847 Mrd. CHF um 1 % über dem Vorjahreswert, während der Gewinn um 16 % auf 263 Mio. CHF bzw. 0,87 CHF je Aktie gesteigert werden konnte. Die EBITDA-Marge setzte den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fort und legte im Vergleich zum Vorjahr von 14,7 % auf 15,2 % zu. Auch der operativeCashflow, lange Zeit ein Sorgenkind, legte weiter zu und bewies mit einem neuerlichen Anstieg von 29 %, dass es sich hierbei nicht um ein Strohfeuer, sondern um einen nachhaltigen Trend handelt. Die Dividende soll von 0,40 auf 0,45 CHF je Aktie zulegen.

Auch die Aussichten für 2017 sind vielversprechend. Der Umsatz soll auf wechselkursbereinigter Basis weiter steigen. Auch beim operativen Cashflow, dem EBITDA sowie der EBITDA-Marge soll es erneut Zuwächse geben, bei letzteren beiden allerdings bereinigt um Einmaleffekte. Damit

sind wir auch schon bei einem der wenigen Kritikpunkte, die es bei Clariant zu nennen gibt: Seit Jahren verhindern Einmalbelastungen, dass sich die stetigen Fortschritte in der Basisprofitabilitätin gleichem Maße im Gewinn niederschlagen. Aber das Management will sich dieses Problems verstärkt annehmen, um die Visibilität und damit auch das Vertrauen des Kapitalmarktes in Clariant

nachhaltig zu stärken. Die Bemühungen beginnen bereits Wirkung zu zeigen, denn 2016 hat sich die Profitabilität auch auf unbereinigter Basis erhöht. Fazit: Clariant ist ein Kauf. Für den Einstieg warten Sie jedoch bitte noch einen kleineren Rücksetzer ab. Kaufbasis: 19,15/19,20 CHF.



Dies ist ein Ausschnitt aus unserem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 08/17. Falls Sie den Aktionärsbrief nicht abonniert haben, lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.Boerenkiosk.de.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info