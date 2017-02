Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Optikerkonzern Fielmann hat 2016 Absatz, Umsatz und Gewinn gesteigert. An dieser Entwicklung sollen die Aktionäre mit einer höheren Dividende teilhaben.

Anders als noch Ende Oktober erwartet lag das Vorsteuerergebnis 2016 vorläufigen Berechnungen zufolge über dem Vorjahreswert, und zwar bei voraussichtlich 241 Millionen Euro. Die im MDAX notierte Fielmann AG hatte mit einem Vorsteuerergebnis leicht unter Vorjahresniveau geplant. Auch der Jahresüberschuss dürfte leicht auf 171 Millionen von 170,5 Millionen Euro gestiegen sein.

Verkauft wurden mit rund 8 Millionen Brillen 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Außenumsatz inklusive Mehrwertsteuer wuchs um 2,7 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro, der Konzernumsatz um 2,9 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro.

Die Dividende soll auf 1,80 Euro steigen, im Jahr zuvor lag sie bei 1,75 Euro je Aktie. Die Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs liege damit bei 2,9 (Vorjahr: 2,6) Prozent.

Zum Ende des Berichtsjahres betrieb Fielmann 704 (Vorjahr 695) Niederlassungen. Die Expansion im In- und Ausland werde weiter vorangetrieben. Die Entwicklung in Italien sei erfreulich, hieß es. Zum Ende des ersten Quartals würden die neuen Niederlassungen in Vicenza und Verona eröffnet. Fielmann sei somit zuversichtlich, auch 2017 seine Marktanteile auszuweiten.

