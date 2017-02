Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Ergebnis für 2016

* Konzernüberschuss TEUR 1.234 im vierten Quartal 2016 (Vorjahr: TEUR 1.496) * Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit TEUR 1.994 im vierten Quartal 2016 (Vorjahr: TEUR 2.212)

* Ergebnis pro Aktie EUR 0,39 im vierten Quartal 2016 (Vorjahr: EUR 0,48) * Konzernüberschuss TEUR 4.865 für das Jahr 2016 (Vorjahr: TEUR 5.987) * Ergebnis pro Aktie EUR 1,55 für das Jahr 2016 (Vorjahr: EUR 1,90)

Düsseldorf, 23. Februar 2017 - Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft konnte nach vorläufigen Zahlen im vierten Quartal 2016 einen Konzernüberschuss nach HGB von TEUR 1.234 erzielen. Damit wurde für das gesamte Geschäftsjahr 2016 ein Konzernüberschuss von TEUR 4.865 erwirtschaftet. (Vorjahresergebnis TEUR 5.987). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verminderte sich im Geschäftsjahr 2016 auf TEUR 7.116 nach TEUR 8.775 im Vorjahreszeitraum.

Der Rohertrag der geschäftlichen Tätigkeit (Zinsergebnis zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) nahm im Geschäftsjahr 2016 auf TEUR 18.171 nach TEUR 20.128 im Vorjahreszeitraum ab. Die um periodenfremde Sondereffekte in Höhe von TEUR 405 bereinigten Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) in Höhe von TEUR -11.255 nahmen gegenüber dem Vorjahreswert (TEUR -11.439) ebenfalls ab. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen für das Geschäftsjahr 2016 TEUR -2.045 gegenüber TEUR -2.703 im Vorjahresvergleichszeitraum.

Das Konzernergebnis je Aktie für das vierte Quartal 2016 beträgt EUR 0,39 (Vorjahrszeitraum: EUR 0,48). Das Ergebnis je Aktie beträgt damit EUR 1,55 für das Geschäftsjahr 2016 nach EUR 1,90 im Geschäftsjahr 2015. Die für das erste Halbjahr gemeldeten Erträge aus dem Handel mit eigenen Aktien in Höhe von umgerechnet EUR 0,16 pro Aktie sind in diesem Ergebnis nicht enthalten und wurden unmittelbar ohne steuerliche Belastung den Kapitalrücklagen im Eigenkapital zugerechnet.

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt damit zum 31. Dezember 2016 nach den vorläufigen Zahlen nunmehr über bilanzielle Konzerneigenmittel in Höhe von EUR 30,9 Mio. (Vorjahr EUR 27,6 Mio.).

"Nach dem besonders erfolgreichen Geschäftsjahr 2015 mussten wir nun mit einem Rückgang des Konzernergebnisses um rund 19% dem schwierigen Börsenumfeld in 2016 etwas Tribut zollen", sagt André Bütow, Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft. "Wir sehen uns ungeachtet des Ergebnisrückganges in diesem kompetitiven Umfeld weiterhin sehr gut aufgestellt; das erste Quartal 2017 verläuft bisher nahezu auf Vorjahresniveau."

"Wir wollen unsere aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik weiterhin verfolgen und sollte sich der Jahresüberschuss nach Abschluss der Prüfungsarbeiten durch den Wirtschaftsprüfer so einstellen, werden wir der am 13. Juli 2017 stattfindenden Hauptversammlung für das Jahr 2016 eine Ausschüttung in Höhe von ca. EUR 1,15 je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen" ergänzt Vorstandskollege Peter Zahn. "Dies entspricht in etwa 75% des Konzernüberschusses. Die Gesellschaft wird aufgrund der Neusegmentierung des Freiverkehrs der Deutschen Börse AG ab dem 1. März 2017 im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Hieraus ergibt sich keine Änderung im Hinblick auf die Handelbarkeit der Aktie. Auch bezogen auf die laufende Berichterstattung plant die Gesellschaft derzeit keine Änderungen."

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 31. Dezember 2016 beträgt 50.

Die Zahlen zum 31. Dezember 2016 sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist seit dem Jahr 2006 an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert eigene Optionsscheine und Zertifikate und fungiert als operative Konzernholding mit drei 100- prozentigen Konzerngesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Mit über 19.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft in Deutschland Marktführer im außerbörslichen Handel mit 18 Partnerbanken und über 15 Millionen Kunden. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter www.LS-D.de verfügbar.

