Vom 1. April an werde das Unternehmen von seinem Kollegen Hiroto Saikawa allein geführt, teilte Nissan am Donnerstag mit. Ghosn bleibe aber Präsident des zweitgrößten Autobauers in Japan. Nissan ist seit 1999 mit dem französischen Konzern Renault in einer Allianz verbunden. Von Renault kommend, über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...