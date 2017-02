"Ich glaub es geht schon wieder los" singt man derzeit in Köln und anderen Karnevalshochburgen. Das Motto von Roland Kaiser hatten wohl auch die Wirecard-Aktionäre im Kopf, als sie am Mittwoch den Bericht zu Unstimmigkeiten in der Bilanz lasen. Dabei ging die Woche für Wirecard-Aktionäre gut los. Goldman Sachs hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...