FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ausblick des Immobilienfinanzierers Aareal Bank könnte nach Einschätzung von Analysten am Donnerstag die Laune der Anleger trüben. Christian Koch von der DZ Bank bezeichnete die Unternehmensprognosen für 2017 in einer ersten Einschätzung als enttäuschend. Die Gewinnerwartungen des Marktes könnten nun sinken. Philipp Häßler von der Equinet Bank sprach ebenfalls von einer leichten Enttäuschung, betonte aber, dass die Aareal Bank üblicherweise eher vorsichtig prognostiziere. Die Aktien fielen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Vortagesschluss des Xetra-Hauptgeschäfts um 1,22 Prozent auf 37,50 Euro./mis/zb

ISIN DE0005408116

AXC0083 2017-02-23/08:48