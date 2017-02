CONTINENTAL AG

Liebe Trader,

bis Dezember 2016 hinein befand sich die Aktie des Autozulieferers Continental in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel von seinen Hochs aus 2015 bei 234,25 Euro auf ein Verlaufstief von 158,20 Euro und somit in den markante Unterstützungsbereich aus 2014 zurück. Erst an dieser Stelle etablierten Markteilnehmer eine inverse SKS-Formation, die regelkonform im Dezember letzten Jahres aufgelöst worden ist und auf ein Verlaufshoch von zunächst 195,30 Euro aufwärts geführt hat. Dabei gelang es Marktteilnehmern zugleich den mittelfristigen Abwärtstrend zu knacken, jedoch folgte anschließend eine mehrwöchige Konsolidierungsbewegung, innerhalb derer die Aktie einmal mehr an die obere Hürde bei 195,30 Euro heran gelaufen ist und sich nun bald an einem Ausbruch darüber versuchen könnte. Ein baldiger Ausbruch darüber sollte dynamisches Kurspotential freisetzen und bietet kurzfristig hervorragende Long-Chancen.

Long-Chance:

Da noch kein nachhaltiger Kursanstieg in der Aktie von Continental zu verzeichnen ist, müssen Anleger erst noch einen Ausbruch über mindestens 195,50 Euro abwarten. Erst dann steigen die Chancen auf einen dynamischen Kursanstieg bis zunächst 206,55 Euro und darüber sogar bis in den Bereich des Horizontalwiderstandes bei 210,00 Euro merklich an. Abgesichert sollte ein Long-Engagement in diesem Fall aber noch unterhalb der Marke von glatt 190,00 Euro, bei steigenden Kursnotierungen ist die Verlustbegrenzung entsprechend nachzuziehen. Vom aktuellen Kursniveau wären aber noch direkte Rücksetzer sogar bis in den Bereich von 186,64 Euro denkbar, ohne dass die bullisch Ausgangslage hierdurch beeinträchtig wird. Erst unterhalb der 200-Tage Durchschnittslinie sollten Verluste auf 180,00 Euro folgen, bei anhaltender Schwäche könnte es sogar auf das Unterstützungsniveau um 176,85 Euro weiter abwärts gehen. Hierdurch würde allerdings die noch bullische Konsolidierung entsprechend hinfällig werden.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 195,50 Euro

Kursziel: 206,55 / 210,00 Euro

Stopp: < 190,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,50 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Continental AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 193,65 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

