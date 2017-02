Bad Marienberg - Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG hat eine Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche, hat heute die Einbeziehung der 8,75% auf den Inhaber lautenden EUR 22.000.000,00 Schuldverschreibungen 2013/2018 der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche (ISIN DE000A1X3MD9/ WKN A1X3MD) in das Handelssegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse mit einer Frist von sechs Wochen zum Ablauf des 5. April 2017 gekündigt. Mit Wirksamwerden der Kündigung wird die Anleihe nicht mehr im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. (Ad hoc vom 22.02.2017) (23.02.2017/alc/n/a)

