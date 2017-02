Der deutsche Leitindex hat gestern die Marke von 12.000 Punkten geknackt, diese aber nicht halten können. Am Ende schloss er knapp darunter bei 11.999 Punkten, ein Plus von 0,26 Prozent. Marktidee: Fresenius hat gestern Zahlen vorgelegt und die Anleger überzeugt. Genauso wie die Tochter Fresenius Medical Care. Die Bilanz hat sich auch auf die Aktie von Fresenius positiv ausgewirkt. Das Papier weist ohnehin einen intakten Aufwärtstrend in allen relevanten Zeitebenen auf. Gestern gelang dann noch der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch.