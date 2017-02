Thyssenkrupp hat (endlich) einen Abnehmer für sein krisengeplagtes Stahlwerk in Brasilien gefunden. Die Anlage wird für 1,5 Milliarden Euro an den in Luxemburg ansässigen Stahlkonzern Ternium verkauft. Der Verkauf sei ein wichtiger Meilenstein beim Umbau des Unternehmens, so CEO Hiesinger. Allerdings muss der Wert nach Angaben des Konzerns um rund 900 Millionen Euro nach unten berichtigt werden Mit dem Verkauf endet für Thyssenkrupp nach gut einem Jahrzehnt die geplante Stahlexpansio. ...

