Wien (pta014/23.02.2017/08:59) - Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG,

Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), gibt mit heute ihre Umsatzzahlen

für das

1. Quartal im GJ 2016/17 bekannt. Der Gesamtumsatz per 31. Dezember 2016 beträgt

TEur 6.867 (VJ TEur 6.865).



Aus den Geschäftsbereichen

Im Bereich F&E konnten im ersten Quartal erneut Lizenzzahlungen in Höhe von TEur

236 (VJ: T Eur 250). verbucht werden. Dies sind Zahlungen aus den

abgeschlossenen Vertriebs- und Herstellverträgen zu Sanochemias

Radiologieprodukten.



Die Geschäftsentwicklung im Bereich Human zeigt sich zu Beginn des neuen Jahres

weiterhin stabil - es konnten Umsätze auf Vorjahresniveau in Höhe von TEur 4.782

(VJ: 4.932) erzielt werden. Dabei wird ein Fokus auf die Bearbeitung bestehender

Kernmärkte wie Deutschland und Korea gelegt, als auch die geplante Erweiterung

der Territorien mit neuen Zielmärkten wie z.B. USA und China.



Im Segment Produktion konnten Umsätze in Höhe von TEur 384 (VJ: TEur 358)

erzielt werden.



Im Veterinärbereich wurde, gegenüber dem Vorjahr, ein leichter Umsatzanstieg

erreicht (TEur 1.401, VJ: TEur 1.371).



Die Ergebnisse aus dem 1. Quartal zeigen, dass das stabile Grundgeschäft

kontinuierlich weiter geführt wurde.



Ausblick

Der Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt die Kapazitäten in allen Bereichen zu

optimieren und rechnet mit einer weiterhin positiven Entwicklung der Umsätze -

sowohl im Bereich Human wie auch Veterinär. Die aktuelle Auftragslage zeigt die

Marktpotentiale der Segmente mit der geplanten Gewinnung von Neukunden und

Ausbau der Altkunden

Als Jahresziel wird ein weiteres Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, sowie

ein positives EBIT und Betriebsergebnis angestrebt.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Zuccato

Investor Relations

Tel.: +43 / 1 / 3191456 /336

b.zuccato@sanochemia.at



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG

Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Bettina Zuccato

Tel.: +43 1 3191456-336

E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at

Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie), DE000A1G7JQ9 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; MTF - Mid Market in

Wien; Freiverkehr in Berlin



