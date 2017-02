Wien - Erleichtert reagierten die Staatsanleihemärkte gestern auf die Ankündigung des Kandidaten für das französische Präsidentenamt Francois Bayrou, seine Kandidatur aufzugeben und Macron zu unterstützen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Macron hätte im zweiten Wahlgang größere Chancen gegen Le Pen als der konservative Fillon, der jedoch in Umfragen derzeit in etwa gleichauf mit Macron liege. Die gestrige Entscheidung Bayrous habe somit die an den Märkten gesehene Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs Le Pens verringert. Französische Staatsanleihen hätten dementsprechend einen Spreadrückgang verzeichnet (10J, ggü. DE).

