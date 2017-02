Zürich - Bei den Euro-Fund Awards 2017 des Finanzen Verlags wurde der Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT (ISIN LU0123487463/ WKN 658453) ausgezeichnet, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland bei Swisscanto Asset Management International SA.Der Fonds belege mit dieser JPY-Tranche in der Kategorie Aktien Japan Nebenwerte den dritten Platz über zehn Jahre. Seit der Auflage Ende März 2001 habe der Fonds eine durchschnittliche Jahresrendite von 7,74 Prozent (brutto, Stand 31.01.2017) erzielt und sei deutlich vor der Benchmark Topix 400 Mid Cap/Topix Small Cap geblieben, die eine durchschnittliche Jahresrendite von 4,61 Prozent aufweise. Allein in den vergangenen fünf Jahren stehe bei der JPY-Tranche ein gesamter Wertzuwachs von 140,23 Prozent zu Buche und unterstreiche die Attraktivität der japanischen Small & Mid Caps.

