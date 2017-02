Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER, siehe schöne Wertschätzung im Handelsblatt DA. Mehr wikifolio-Whispers in den Kacheln . Henkel -1.07% finelabels (FLB1899): Henkel erzielte neue Bestmarken beim Umsatz und Gewinn. Die Erlöse legten um 3,5 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis zog um 8,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro an. Unterm Strich verdiente Henkel 2,1 Milliarden Euro - fast sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Obwohl die Prognosen übertroffen wurden,...

