Für 2016 wurden neue Rekordergebnisse in den Raum gestellt. Und wie es aussieht, werden sie auch erreicht. Nach vorläufigen Angaben des Vorstands stieg der Umsatz letztes Jahr um 9 % auf 2,27 Mrd. €, das Ergebnis um 8,3 % auf 371 Mill. €, der Gewinn um 10,1 % auf 260 Mill. €. Den Aktionären wird für den 2016er-Erfolg eine Dividende von 89 Cent je Aktie (+9 %) gezahlt. Besonders erfolgreich war die Unternehmensgruppe in Europa, wo der Umsatz um 15,5 % zulegte. Es folgen Asien-Pazifik und Afrika mit +6,3 %, während Nord- und Südamerika um 1,2 % (jeweils im Vergleich zu 2015) verloren.



Für dieses Jahr hat sich das Management natürlich ebenfalls steigende Ergebnisse vorgenommen. Indes: Die Anteilseigner werden sich bis zum 21.3. gedulden müssen, bis die endgültigen Daten für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert und zudem die Perspektiven für das laufende Jahr näher beschrieben werden. Ein Neueinstieg in diese Aktie ist nicht zu empfehlen; dafür ist sie bereits zu weit gelaufen. Das KGV liegt bei 22, einem Wert, der recht sportlich ist. Aber: Halten!



