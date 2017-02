Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta017/23.02.2017/09:31) - Bayreuth, 23. Februar 2017 - Die 7C

Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68 bzw. WKN: A2DAP2, ISIN

DE000A2DAP26) meldet einen Anstieg der Stromerzeugung ihres PV Portfolios von

74,7 GWh in 2015 auf 88,9 GWh in 2016. Diese Zunahme resultiert hauptsächlich

aus (i) der Erweiterung der installierten Kapazität von 86 MWp am Ende des

Jahres 2015 auf 100 MWp per Ende Dezember 2016 und (ii) der volljährigen

Konsolidierung des im vierten Quartal 2015 erworbenen Miskina Portfolios. Einige

Faktoren haben dazu beigetragen, dass der spezifische Ertrag in 2015 von 1044

kWh/kWp auf 961 kWh/kWp in 2016 gesunken ist. Zum einen war laut dem Deutschen

Wetterdienst die globale horizontale Einstrahlung je nach Ort ca. 3-6% niedriger

als im Vorjahr. Neben dem genannten Wettereffekt war der Rückgang in kWh/kWp

zudem den Veränderungen im Profil des Portfolios zuzuschreiben. Die Anlage in

Saint-Maxime (Südfrankreich) wurde Ende 2015 verkauft, während sich die neu

erworbenen Installationen an weniger sonnigen Standorten befinden, jedoch besser

zur geographischen Lage des Portfolios passen (hauptsächlich Niedersachsen und

Mecklenburg-Vorpommern).



Die Erhöhung der Stromproduktion spiegelt sich absolut in den vorläufigen

Konzernumsatzerlösen der Gesellschaft wider, welche von EUR 25,4 Millionen in

2015 auf EUR 30 Millionen in 2016 gesteigert werden konnten. Die Umsatzprognose,

die auf einer geplanten Erweiterung der Kapazität von 94 MWp bis zum Ende des

Jahres 2016 basierte, beinhaltete Einnahmen von mindestens EUR 28,8 Millionen in

2016. Durch die Kombination einer soliden Produktionsleistung (+19%),

nachhaltigen Kostenkontrolle auf Unternehmensebene und einmaligen 'Badwill'

Effekten wird erwartet, dass die vorläufigen (und ungeprüften) Zahlen einen

bedeutsamen Anstieg des ganzjährigen EBITDA's 2016 aufweisen. Die zuletzt im

Rahmen des Investorentags in Bayreuth geäußerte EBITDA-Prognose lag bei

mindestens EUR 24 Millionen, während die vorläufigen Zahlen auf einen Anstieg

von über EUR 26 Millionen hindeuten.



Die 7C Solarparken AG wird die finalen Zahlen für 2016 Ende April 2017

veröffentlichen.



"Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität und Leistung unserer Anlagen",

kommentiert Steven de Proost, CEO der 7C Solarparken AG. "Trotz der

überdurchschnittlichen Umgebungstemperatur in 2016, welche sich negativ auf die

Produktion auswirkte und den Ausfällen in Folge der Optimierung in Kissing und

Wiesenbach, wurde trotzdem eine Performance Ratio von 79,1% erreicht - leicht

höher als die Vorhersage von 78,9%. Mit unserer aktuellen Strategie erwarten wir

für das Jahr 2017 durchgängig einen Rekordanstieg des EBITDA."



