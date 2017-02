Die Aktie von ADVA Optical ist heute unter Druck. Die Zahlen für das abgelaufenen Geschäftsjahr kommen nicht gut an. ADVA hatte den Umsatz zwar deutlich gesteigert, aber beim Betriebsgewinn deutliche Einbußen verzeichnet. Ulrich Dopfer, Finanzvorstand von ADVA Optical, räumt eine gewisse Unzufriedenheit auf der Gewinnseite ein. Dopfer begründet die Schwäche mit einer Übernahme und dem Brexit. Trotzdem zieht er ein positives Fazit. Für die Zukunft will der CFO von ADVA weitere Übernahmen nicht ausschließen. "Als Technologieunternehmen darf man nie aufhören sich umzusehen", so Dopfer. Wie er darüber hinaus die weiteren Perspektiven für 2017 einschätzt, erfahren Sie im folgenden Interview.