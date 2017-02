Klartext: Lufthansa und SLM Solutions

Liebe Leserin, lieber Leser,

diesen Monat geht es los - Lufthansa erhält die ersten der neuen bestellten Flugzeuge vom Typ A350-900 von Airbus.

Diese neuen Flugzeuge klingen vielversprechend. Denn laut Lufthansa handelt es sich bei dem Typ um "das weltweit modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug". Der Kerosinverbrauch und auch die Emissionen sollen ein Viertel niedriger sein als bei vergleichbaren Typen, zudem soll die Geräuschentwicklung beim Start niedriger sein. Weniger Verbrauch, weniger Lärm - klingt für mich nach einer wirklichen Verbesserung. Das zweite der neuen Flugzeuge soll am Freitag (23.2.2017) vom Airbus-Werk Toulouse nach München überführt werden.

A350-900: Niedrigerer Verbrauch, weniger Emissionen und weniger Lärm beim Start

Die Lufthansa hatte zuletzt ganz gute Zahlen gemeldet, so war die Zahl der beförderten Fluggäste im Januar bei der Lufthansa Group um satte 12,6% auf 7,9 Mio. Personen gestiegen. Dies umfasst sämtliche Fluglinien der "Lufthansa Group", also nicht nur die Lufthansa selbst.

Gut gefällt mir, dass die Lufthansa einen kleinen Teil des Erfolgs an diejenigen weiterreicht, denen es nicht so gut geht im Leben. Das mag PR sein, aber für die Betroffenen ist es definitiv erfreulich. Was ich damit meine: Als der erste A350-900 bei Lufthansa diesen Monat angekommen ist und die Maschine auf ihrem ersten Lufthansa-Flug nach Delhi eingesetzt wurde, waren an Bord Spenden in Höhe von 30.000 Euro für ein Bildungsprojekt, das 250 Mädchen und Jungen in einem Slum von Delhi den Zugang zu einem höheren Schulabschluss ermöglichen soll. Finde ich gut.

Dann der Blick auf SLM Solutions:

Bei SLM Solutions ist mir zuletzt aufgefallen, dass es da eine ganze Reihe von Stimmrechtsmitteilungen gab. So wurde vom Unternehmen z.B. am 21.2. mitgeteilt, dass der "Oppenheimer Global Opportunities Fund" mit Sitz in Denver/Colorado den Anteil an den Stimmrechten von 3,72% auf 5,01% erhöht hat. Weiß da jemand mehr als andere? Falls es so ist, dann bin ich in dem Fall nur "andere". Nun, SLM Solutions war im letzten Jahr bekanntlich ein Übernahmekandidat, und wer weiß, vielleicht klopft da wieder ein Unternehmen an die Tür und möchte den 3-D-Druck-Spezialisten übernehmen. Die Marktkapitalisierung von SLM Solutions liegt aktuell bei ziemlich genau 700 Mio. Euro.

SLM Solutions: Super Performance, hohe Bewertung

Auf Jahressicht liegt der Kurs der Aktie derzeit mit beeindruckenden rund +135% im Plus. Doch ich möchte natürlich auch auf mögliche Schwachstellen verweisen. So ist die Bewertung der Aktie gemessen am KGV wirklich hoch. Und dann hat es mich irritiert, dass im Januar der Vorstandsvorsitzende vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung abberufen worden war. Bis auf weiteres führt deshalb der Finanzvorstand auch das Amt des Vorstandsvorsitzenden. Wird es einen neuen Vorstandsvorsitzenden und dann auch eine neue strategische Ausrichtung geben? Who knows, wie der Angelsachse sagt. Für mich keine Gründe, die Aktie besonders interessant zu finden.

Und dann passend zum heutigen Beginn des Straßenkarnevals dieses Gedicht:



"Karneval

Auch uns, in Ehren sei's gesagt,

Hat einst der Karneval behagt,

Besonders und zu allermeist

In einer Stadt, die München heißt.

Wie reizend fand man dazumal

Ein menschenwarmes Festlokal,

Wie fleißig wurde über Nacht

Das Glas gefüllt und leer gemacht,

Und gingen wir im Schnee nach Haus,

War grad die frühe Messe aus,

Dann können gleich die frömmsten Frau'n

Sich negativ an uns erbau'n.

Die Zeit verging, das Alter kam,

Wir wurden sittsam, wurden zahm.

Nun sehn wir zwar noch ziemlich gern

Die Sach' uns an, doch nur von fern

(Ein Auge zu, Mundwinkel schief)

Durchs umgekehrte Perspektiv."

- Wilhelm Busch (1832-1908)

