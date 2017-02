Die Wertpapierexperten der Citigroup haben ihr Kursziel für die Aktien des Ziegelherstellers Wienerberger von 15,5 auf 18,4 Euro nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Neutral" wurde bestätigt.

Das Experten-Team rund um Ami Galla begründete die Revidierung des Kursziels nach oben mit den erhöhten Gewinnerwartungen, nach den jüngsten Kommentaren zum Ausblick vom Wienerberger-Management.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Citi-Analystin nun 0,76 Euro für 2016, sowie 1,04 bzw. 1,26 Euro für die beiden Folgejahre 2017 und 2018. Zuvor lagen die Schätzungen für diesen Zeitraum bei 0,60 bzw. 0,67 und 0,89 Euro. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,27 Euro für 2016, sowie 0,38 und 0,45 Euro für 2017 und 2018.

Am Donnerstagvormittag notierten die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit plus 1,56 Prozent bei 18,585 Euro.

Analysierendes Institut Citigroup

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: AT0000831706