Dank des Verkaufs des brasilianischen Krisen-Stahlwerks schoss die thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) am Mittwoch regelrecht in die Höhe. Am Donnerstag folgten einige Gewinnmitnahmen, was jedoch bleibt, ist der Eindruck, dass Deutschlands größter Stahlkonzern einen Befreiungsschlag hinbekommen hatte. Die Berenberg-Analysten nutzten die positiven Nachrichten gleich und erhöhten das Kursziel für die im DAX gelistete thyssenkrupp-Aktie von 28,70 auf 30,00 Euro. Außerdem blieb es beim "Buy"-Rating. Aus Analystensicht sollte thyssenkrupp nun die Verschuldung nach unten fahren können, während zusätzlich auf eine weitere Erholung der Stahlpreise verwiesen wird. thyssenkrupp-Chart: finanztreff.de Es waren unter...

