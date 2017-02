Das Portfolio wurde um 2,7 Mrd. und damit noch um 500 Mio. € stärker als prognostiziert aufgewertet. Der Firmenwert von 535 Mio. € aus der GSW-Übernahme 2013 wurde voll abgeschrieben. Seit dieser Akquisition hat die Deutsche Wohnen das Portfolio um insgesamt 2,4 Mrd. € aufgewertet. Einschließlich Akquisitionen wuchs das Portfolio um 4,1 Mrd. auf rund 16 Mrd. €. Vor allem in Berlin, wo gemessen am Wert 76 % der Wohnungen liegen, profitierte man vom boomenden Immobilienmarkt. Das operative Ergebnis stieg um 26 % auf 384 Mio. €.



Die Deutsche Wohnen hat sich binnen kurzem 1,3 Mrd. € über eine beschleunigte Kapitalerhöhung und die Ausgabe von Wandelanleihen besorgt. Die neuen Mittel dienen der Refinanzierung und der Stärkung der Finanzkraft für Akquisitionen. Und es wurden nahezu 17,2 Mio. neue Aktien im beschleunigten Verfahren bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland im Volumen von 545 Mio. € privat platziert. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen überwiegend der Finanzierung des Rückerwerbs der bis 2020 laufenden Wandelanleihen/Schuldverschreibungen verwendet werden. Der 250 Mio. € schwere Vorgänger-Convertible kommt nach dem Kursanstieg auf einen deutlich höheren Marktwert. Der Rückkauf über 467 Mio. € wurde gestern Abend abgeschlossen. Der verbleibende Erlös aus der Kapitalerhöhung wird nach Angaben von CFO Philip Grosse zur Finanzierung künftiger Akquisitionen, des im dritten Quartal angekündigten Erwerbs der Pegasus-Pflegeheime sowie weiterer kleinerer Portfolios verwendet. Das sind alles sehr positive Entwicklungen. Der Aktienkurs sollte zeitnah wieder nachhaltig beschleunigen.



