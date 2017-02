Rapperswil (ots) - Mit Vollgas voraus: bexio hat eine weitere

Finanzierungsrunde mit namhaften Investoren in Höhe von 7,5 Millionen

Franken erfolgreich abgeschlossen. Ein Grossteil des Kapitals stellen

Swisscom Ventures und weitere Co-Investoren. Mit dem Investment kann

die Erfolgsstory noch weiter beschleunigt werden.



bexio, die führende Anbieterin cloudbasierter Business Software

für KMU, wächst ungebremst: Nun sicherte sich das Online-Startup im

Rahmen einer weiteren Finanzierungsrunde 7,5 Millionen Franken

frisches Kapital. Den grössten Anteil des Investments stellen der

Leadinvestor Swisscom Ventures und weitere Co-Investoren. Swisscom

Ventures ist die Risikokapitalsparte der Swisscom Gruppe, dem

führenden Telekommunikations- und IT-Unternehmen in der Schweiz.

Gleichzeitig investieren auch Gründer und Management von bexio und

bestehende Investoren, wie Redalpine Venture Partners AG und Armada

Investment AG, die damit das Vertrauen in bexio untermauern.



«Es freut mich sehr, dass namhafte neue, wie auch bestehende

Investoren vom enormen Potential von bexio überzeugt sind», sagt

Jeremias Meier, Geschäftsführer von bexio. Stefan Kuentz, Investment

Director von Swisscom Ventures, ergänzt: «Das Wachstum, welches bexio

seit der Gründung erzielt hat, ist beeindruckend. Aufgrund der engen

Vernetzung mit anderen Dienstleistern in angrenzenden Industrien sind

wir davon überzeugt, dass bexio zukünftig eine Schlüsselrolle im

entstehenden Ökosystem für KMU-Services spielen wird.»



Wachstum weiter beschleunigen



Das Online-Startup erweiterte erst kürzlich seine Plattform durch

die Übernahme von Elohna, Anbieterin einer cloudbasierten

Lohnbuchhaltung speziell für Schweizer KMU, und einer weiteren

Bankenschnittstelle. Dank dieser bietet bexio nun Verbindungen zu den

fünf grössten Schweizer Finanzinstituten.



Zusätzlich zum Ausbau der Plattform steigt auch die Anzahl Kunden

rasant an: So konnte das Schweizer Softwareunternehmen in den letzten

Monaten durchschnittlich 500 Kunden gewinnen. «Wir konnten unsere

Kundenbasis im letzten Jahr mehr als verdoppeln», freut sich Meier.

Inzwischen arbeiten mehr als 8000 Unternehmen mit der Business

Software. «Mit dem neuen Kapital aus der Finanzierungsrunde wollen

wir das starke Wachstum von bexio weiter beschleunigen, unsere starke

Marktstellung ausbauen und weiter in Produktinnovationen investieren.

Damit wir noch konsequenter daran arbeiten können, Kleinunternehmen

nicht nur die Buchhaltung zu vereinfachen, sondern sie auch mit ihren

Treuhändern, Banken und anderen Dienstleistern zu verbinden.»



Über bexio



bexio ist die führende Anbieterin cloudbasierter Business Software

für Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Sämtliche Daten

sind online verfügbar - arbeiten ist jederzeit und überall mit allen

Geräten möglich. Mit bexio können Unternehmen Offerten und Rechnungen

schreiben, Kundendaten verwalten, die Buchhaltung abwickeln,

Zahlungen ausführen und abgleichen sowie online mit dem Treuhänder

zusammenarbeiten. bexio mit Sitz in Rapperswil am Zürichsee hat über

8000 Kunden und mehr als 50 Mitarbeitende. www.bexio.com



