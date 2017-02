Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) eine Aktienanleihe Classic (ISIN DE000DGR9YN2/ WKN DGR9YN) mit dem Basiswert LEONI vor.Dieses Jahr feiere LEONI sein 100-jähriges Bestehen. Der führende europäische Hersteller von Drähten, Kabeln und Bordnetz-Systemen für die Automobilbranche und weitere Industrien habe in seiner langen Geschichte einiges erlebt - gute und schlechte Zeiten. Zu den zweitgenannten dürfte das letzte Jahr zählen: Ein Betrugsfall in Millionenhöhe sowie die teure Sanierung der Bordnetzsparte hätten die Gewinne einbrechen lassen und die Aktie auf Talfahrt geschickt. Doch inzwischen habe sich die Aktie deutlich von ihren Tiefs in 2016 erholt und die Analysten sähen noch weiteres Potenzial in dem MDAX-Wert.

