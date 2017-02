Von Saabira Chaudhuri

LONDON (Dow Jones)--Preiserhöhungen und das schwächere Pfund haben British American Tobacco im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Das Ergebnis stieg auf 4,65 von vorher 4,29 Milliarden Pfund. Der Umsatz erhöhte sich um 13 Prozent auf 14 Milliarden Pfund. Auf Basis konstanter Währungskurse erhöhte sich der Umsatz um 6,9 Prozent. Der Hersteller solcher Zigarettenmarken wie Lucky Strike und Dunhill berichtete aber von einem beschleunigten Rückgang beim Volumen um 0,8 Prozent auf organischer Basis. Im Vorjahr ging das Volumen lediglich um 0,5 Prozent zurück. Die operative Marge ermäßigte sich um 0,9 Prozent auf 37,2 Prozent.

Der britische Zigarettenhersteller kündigte jüngst an, den US-Rivalen Reynolds in einer 49,4 Milliarden US-Dollar schweren Transaktion komplett zu übernehmen. Die Briten waren bereits mit 42,2 Prozent an dem US-Konzern beteiligt.

