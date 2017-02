Luzern (ots) -



aritas Schweiz realisierte im vergangenen Jahr Programme und

Projekte in der Höhe von 110,5 Millionen Franken. Zugleich

verzeichnete sie mit 34,1 Millionen Franken ein sehr gutes

Spendenergebnis. Auch Glückskette, Bund und verschiedene

internationale überstaatliche Institutionen sowie private Stiftungen

unterstützten die Caritas-Projekte im In- und Ausland mit namhaften

Beiträgen.



Das Aufwandergebnis erreichte im Rechnungsjahr 2016 die Summe von

110,5 Millionen Franken. Davon wurden 57,8 Millionen Franken für

Projekte und Programme der internationalen Zusammenarbeit

aufgewendet. Ins Gewicht fallen neben den Projekten der langfristigen

Ernährungssicherung und der Wasserversorgung die humanitären

Programme zugunsten der syrischen Kriegsvertriebenen in Jordanien,

Libanon, Syrien und in Griechenland. Zwei weitere Schwerpunkte der

Auslandaktivitäten waren die Not- und Überlebenshilfe für die Opfer

der Dürre im Horn von Afrika sowie die Hilfsprogramme in Haiti nach

dem Wirbelsturm «Matthew». Glückskette, DEZA und private Stiftungen

finanzierten diese Hilfsmassnahmen mit. So etwa setzt die Stiftung

«Clean Water» des Schaffhauser Konzerns Georg Fischer ihre

Zusammenarbeit mit Caritas für weitere vier Jahre fort.



Im Inland förderte Caritas Schweiz unter anderem soziale Projekte

im Umfang von 44,9 Millionen Franken. Im Vordergrund stand neben der

Sozial- und Schuldenberatung das Engagement mit den Caritas-Märkten,

wo Armutsbetroffene Güter des täglichen Bedarfs zu stark verbilligten

Preisen einkaufen können. Ebenso konnte dank wichtiger

Partnerschaften die Kultur-Legi der Caritas weiterentwickelt werden.

Sie soll armen Familien den Zugang zu kulturellen Angeboten und zu

Freizeitaktivitäten erschliessen. Diese Tätigkeitsschwerpunkte sind

vor dem Hintergrund der Caritas-Erklärung "zur Bekämpfung der Armut

in der reichen Schweiz" zu sehen. Die Caritas verpflichtet sich

darin, alles zu unternehmen, damit die Zahl der Armen in der Schweiz

bis zum Jahr 2020 halbiert wird.



Zweitbestes Spendenergebnis



Auf der Einnahmeseite konnten direkte Spenden in der Höhe von 34,1

Millionen Franken verbucht werden - ein ausgezeichnetes Ergebnis, das

nur vom Tsunami-Jahr 2005 (35 Millionen) übertroffen wurde. Die

privaten Beiträge Dritter - von Seiten der Glückskette und anderer

Caritas-Organisationen - betrugen 24,6 Millionen Franken. Hinzu kamen

eigene betriebliche Erträge in der Höhe von 10,6 Millionen Franken

sowie Beiträge der öffentlichen Hand im Umfang von 45,2 Millionen

Franken für die Entwicklungszusammenarbeit (DEZA) sowie für

Leistungsaufträge im Asyl- und Flüchtlingswesen. Daraus resultiert

ein Einnahmetotal von 113,6 Millionen Franken.



Der allgemeine Verwaltungs- und Werbeaufwand der Caritas betrug im

vergangenen Jahr 9,3 Prozent. Damit flossen 90,7 Prozent der Spenden

und Beiträge direkt in die Projekte und Programme.



