FMW-Redaktion

In der Vorwoche waren die Profi-Anleger noch optimistisch - mehr als jeder zweite Profi befand sich im Bullenlager. Aber das hat sich nun wieder geändert - es scheint, als würden viele Institutionelle der jüngsten Hausse des Dax mißtrauen: so sind 11% der Optimisten abgesprungen, sodass nun nur noch 40% bullisch sind. Genau so groß ist nun das Lager der Bären, ein Zuwachs von +7%, während die Neutralen +4% auf nun 20% gewinnen.

Ganz anders das Bild bei den Privatinvestoren hierzulande: hier hat sich der Anteil der Bullen mit +2% leicht vergrößert auf nun 51%, und das auf Kosten der Bären, die eben diese -2% auf nun 35% verlieren, unverändert die Neutralen bei mickrigen 14%. Warum aber sind die Privatanleger nun so deutlich optimistischer als die Profis?

Joachim Goldberg erklärt sich das so:

"Aufgelaufene Kursgewinne wurden interessanterweise bislang kaum realisiert, möglicherweise, weil die zu Grunde liegenden Engagements zu gering waren, um einen Ausstieg ...

