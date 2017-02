Schwarzach am Main - Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) hat einen neuen Großaktionär, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Das chinesische Finanzkonglomerat HNA habe sich 3,04 Prozent der Anteile an dem Geldhaus unter den Nagel gerissen. Und die Chinesen würden erwägen, noch mehr Geld in die Deutsche Bank zu stecken: "Wir schließen nicht aus, unsere Beteiligung in moderatem Umfang aufzustocken, werden aber auf jeden Fall unter zehn Prozent bleiben", habe ein HNA-Sprecher gesagt. Auch BlackRock habe nachgekauft - laut Analysten ein Zeichen dafür, dass Investoren Fortschritte bei Themen wie den Rechtsstreitigkeiten sehen würden. Dennoch: Die Kapitalerhöhung sei noch nicht vom Tisch. Anleger sollten daher weiterhin vorsichtig agieren, etwa mit einer Protect-Aktienanleihe (ISIN DE000VN7BQ22/ WKN VN7BQ2) von Vontobel. Die Barriere werde nach Zeichnungsende 35 Prozent unter dem Kurs der Bank-Aktie eingezogen. (Ausgabe 7/2017) (23.02.2017/alc/n/a)

