Die Spannung steigt im Ölsektor. Weder Brent C.O. noch WTI Oil gelingt es derzeit, sich wichtiger Widerstände zu entledigen und somit neues Aufwärtsmomentum zu kreieren. Ganz im Gegenteil, die Preise drohen nach unten wegzukippen. Bei den Öl-Aktien scheint die Richtung indes klar zu sein. Die Korrektur nimmt bei Shell, BP & Co. Fahrt auf. Am Ölmarkt scheint man mehr und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...