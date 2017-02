Fresenius und Tochter-Unternehmen FMC können mit den Jahreszahlen die Anleger überzeugen. Zuverlässig: Fresenius hebt bereits zum 24. Mal in Folge die Dividende an. Und das wird sich laut Marktexperte Fidel Helmer auch fortsetzen. Weshalb dennoch steigende Kurse bei einem Unternehmen der beiden sicherer ist, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Fidel Helmer von Hauck&Aufhäuser die Veränderungen der US-Gesundheitssystems durch Donald Trump und die Auswirkungen auf die deutsche Medizintechnik-Branche.