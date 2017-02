Merck befindet sich im Aufwärtstrend. Jetzt brach die Aktie aus einer bestätigenden Formation nach oben aus. Mit einem Mini Future Long auf die Aktie von Merck kann sich bei steigenden Kursen auf weitere Sicht eine Trend-Chance von 105 Prozent ergeben. Im Update: Allianz, Beiersdorf.

Merck mit Sitz im hessischen Darmstadt ist führend in den Bereichen Pharma und Chemie. Mit Anfängen im Jahr 1668 ist es das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Aktivitäten der rund 50000 Mitarbeiter gliedern sich in die drei Geschäftsbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials. Zur Aktie positiv eingestellt sind derzeit die Analysten. Das Analysehaus Warburg Research hob sein Kursziel vor den Zahlen auf 110 Euro an und beließ seine Einstufung auf Kaufen. Auch die Analysten der Deutschen Bank stufen die Merck-Aktie entsprechend ein und beließen ihr Kursziel bei 118 Euro. Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern dürfte das vergangene Jahr gut abgeschlossen haben, lautete die Begründung. Beide rechnen indes nur mit einem vorsichtigen Ausblick für das laufende Jahr, so dass sich der Konzern dadurch noch Raum nach oben für die eine oder andere Überraschung lässt. Am 9. März berichtet Merck über das Abschneiden im letzten Jahr.

Merck (Tageschart in Euro)

Charttechnisch befindet sich die Aktie von Merck seit April letzten Jahres in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 98,90 und 117,90 Euro beschrieben werden kann. Mit einer im Dezember und Januar steil steigenden Phase setzten sich die Notierungen von der zuvor bestätigten Unterseite der Trendbewegung nach oben ab und erreichten Ende Januar ein Hoch bei 103,95 Euro. In den folgenden Wochen tendierten sie auf diesem höheren Niveau konsolidierend zur Seite, wodurch sich als trendbestätigende Formation eine Flagge ...

