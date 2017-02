Hamburg (ots) - Cosima Auermann, Tochter von Model-Legende Nadja Auermann, hat für GALA (Ausgabe 09/17, ab heute im Handel) ihr erstes Mode-Shooting gemacht. Die 19-Jährige sagt: "Seit ich laufen kann, habe ich mich für Mode interessiert. Daher kommt auch mein Wunsch, Stylistin zu werden." Aus dem Model-Leben ihrer Mutter habe sie sich allerdings wenig abschauen können: "Meine Mutter hat das alles von mir ferngehalten, sie hat Job und Familie immer getrennt. Ich bin völlig bodenständig und normal aufgewachsen."



Ihr berühmter Name sei für sie Fluch und Segen zugleich: "Manchmal wundere ich mich, was andere über mich und mein Leben denken. Ich bin doch nicht mit Chanel im Kleiderschrank und dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Ich muss durch jede Tür, die sich vielleicht wegen meines Namens öffnet, selbst durchgehen und mich beweisen."



