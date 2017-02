2016 war durch Stillstand einiger Betriebsteile beeinträchtigt sowie durch Bewertungseffekte im Kupferbestand. Das ist für den größten Sekundärkupfer-Produzenten unvermeidlich. Der neue Chef Jürgen Schachler will jedoch mehr. 2,4 Mrd. € Marktwert stehen gegen ca. 10 Mrd. Euro Umsatz, der von Monat zu Monat wegen des Kupferpreises stärker schwankt, aber durchgerechnet ein sauberes Ergebnis um 350 bis 400 Mio. € erlaubt. Wichtigste Stütze dafür ist der Kupferpreis von inzwischen über 6.000 Dollar/Tonne, also fast 50 Prozent höher gegen Vorjahr!



Großaktionär SALZGITTER (25 Prozent) muss damit rechnen, ein Kaufgebot zu erhalten, jedoch nicht für eine Übernahme, sondern für einen anderen Großaktionär mit weitergehenden Zielen. Ob Niedersachsen als Land dies hinnimmt, wissen wir nicht, weil das Land Großaktionär von SALZGITTER

ist, AURUBIS in Hamburg domiziliert, aber beide Bundesländer eigene Interessen verfolgen.



Die Doppelwette AURUBIS/SALZGITTER halten wir jedenfalls aufrecht und heben das Kursziel für AURUBIS auf 67/70 Euro an und für SALZGITTER auf zunächst 45/47 Euro.



