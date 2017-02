Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-23 / 11:00 *Pressemitteilung* *"Fix&Foxi" TV startet auf der TV Plattform der Telekom mit der Deutschland-Premiere "Die Magischen Zahnfeen" Staffel 2* *München, 23. Februar 2017 - Der preisgekrönte Kindersender "Fix&Foxi" TV baut seine Reichweite in Deutschland weiter aus und ist ab dem 27. Februar 2017 bei EntertainTV, dem Fernsehangebot der Deutschen Telekom zu empfangen. * Nun können auch EntertainTV-Kunden die beliebten Serien und monatlichen Highlights des prämierten "Fix&Foxi" TV Senders genießen: "Fix&Foxi" TV ist in den zubuchbaren TV-Paketen Big TV und Kinder enthalten. Nach dem Gewinn des Hot BirdTM TV Awards im Jahr 2010 und fünf weiteren Nominierungen, hatte Your Family Entertainment 2016 zum zweiten Mal den renommierten Eutelsat TV-Award als Bester Kindersender im letzten November gewonnen. Die neuen Zuschauer von "Fix&Foxi" TV können sich im Februar auf die brandneue zweite Staffel der "Magischen Zahnfeen" freuen - Die vier kleinen magischen Zahnfeen erfüllen die Wünsche von Kindern auf der ganzen Welt mit viel Zauberstaub, magischen Kräften und Abenteuern. Ein anderes tolles Highlight ist "Birdz - echt komische Vögel", eine lustige Vogelfamilie-Sitcom: Wo der schräge Eddi Stochowitz auftaucht, gibt es reichlich Gezwischer und Geflatter. Alle Premiumprogramme werden von den entzückenden und berühmten Fuchszwillingen Fix&Foxi und ihrer ganzen Familie über innovative, personalisierte Blöcke moderiert: Kids von Fix&Foxi, Vorschule von Oma Eusebia, Boys von Lupo, Girls von Lupinchen, Familienspaß von der Familie Pepperkorn und die Wissensstunde von Professor Knox (u.a. exklusive Programme aus dem Bereich Wissensbildung/Schulfernsehen). "Wir freuen uns sehr, diese vertrauensvolle Partnerschaft mit der Deutschen Telekom einzugehen. Das Motto der Deutschen Telekom ist "Für Alle, die Familien sind" - Fix&Foxi TV, unser Kinder- und Familiensender ist die richtige Antwort darauf. Fix&Foxi und ihre Freunde bringen die ganze Familie mit tollen Klassikern und Erstausstrahlungen zusammen, ganz im Sinne eines Lagerfeuers. Dies ist uns eine besondere Freude, vor allem da wir dieses Jahr 100 Jahre Rolf Kauka feiern werden - die inspirierende Fix&Foxi Ausstellung im Wilhelm Busch Deutsches Museum für Karikatur & Zeichenkunst kann dazu noch bis März 2017 besucht werden". So Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG. *Über Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist mittlerweile in 34 Mio. Haushalten der DACH-Region empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV). *Kontakt Your Family Entertainment AG* Laurence Robinet Chief Broadcast Officer Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-76 Fax: +49 (0) 89 99 72 71-91 E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv [1] www.yfe.tv [2] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IYTLFQLBHS [3] Dokumenttitel: 20170223_Pressemitteilung_YFE Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2017-02-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 